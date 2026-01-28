Ставрополье обновило 15 км водопроводов по нацпроекту

В Ставропольском крае завершили капитальный ремонт водоводов на пяти объектах, обновив 15,3 км сетей. Работы прошли в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Фото: ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»

Георгиевский округ увидел первый этап ремонта Обильненского группового водопровода на участке от станицы Александрийской до села Новозаведенного. Новоалександровский округ обновил межпоселковый водовод от насосной станции хутора Фельдмаршальского до резервуаров хутора Краснодарского. Туркменский округ сразу отремонтировал три участка: водовод длиной 3,6 км к югу от аула Маштак-Кулак, водовод 2,2 км к юго-востоку от аула Чур, а также трассу между насосной станцией №5 поселка Новокучерлинского и насосной станцией №6 села Кендже-Кулак.

Благодаря этим усилиям качество водоснабжения улучшилось для 13,7 тыс. жителей. Регион вложил в проекты свыше 207 млн руб.: 136,9 млн руб. поступило из федерального бюджета, 70,7 млн руб. — из краевого. В целом нацпроект предусматривает ремонт около 40 км водоводов, что обеспечит стабильную подачу воды для 55,9 тыс. человек, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства края Александр Рябикин.

Эта инициатива вписывается в масштабную программу Ставрополья по обновлению коммунальной инфраструктуры. В 2025 году ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» отремонтировал более 93 км водоводов по собственным программам и дополнительные 15,3 км — за счет федеральных и краевых средств. Работы охватили 80 населенных пунктов в 14 округах, улучшив положение для 211 тыс. жителей.

Среди продолжающихся проектов — капремонт Светлоградского группового водопровода на 5,3 км, который поможет 50 тыс. жителей Светлограда и 11 сел Петровского округа. Обильненский водопровод ждет замена еще 9 км для 29 тыс. человек в четырех поселениях Георгиевского округа. В Туркменском и Труновском округах обновят 4,3 км сетей для 6,9 тыс. жителей семи населенных пунктов, а в Туркменском и Благодарненском — свыше 3,5 км для 17,5 тыс. человек в 16 селах. Плюс строят новую сеть в Михайловске для 25 тыс. жителей с резервом на развитие.

Станислав Маслаков