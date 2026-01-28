Над Крымом и Черным морем сбили 40 БПЛА

Над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря ликвидировали суммарно 40 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были ликвидированы дежурными средствами ПВО в период с 08:00 до 13:00 мск. 28 беспилотников уничтожили над Республикой Крым, над акваторией Черного моря — 12. Еще один БПЛА сбили над Курской областью.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в результате атаки украинских беспилотников на Севастополь осколочное ранение получил рабочий образовательного центра имени В.Д. Ревякина, находившийся на улице рядом со зданием.

Алина Зорина