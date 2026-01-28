На Ставрополье могут ввести штрафы за съемку БПЛА

В Ставропольском крае могут ввести штрафы за фото- и видеосъемку беспилотных летательных аппаратов, средств противовоздушной обороны, военных объектов, критически важных объектов, а также распространение таких материалов. Соответствующее предложение рассмотрели на заседании краевой думы, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Отмечается, что речь идет об административной ответственности. Так, сумма штрафа для граждан может составить до 3 тыс. руб., для должностных лиц — до 30 тыс. руб., для юридических лиц — до 300 тыс. руб.

«В настоящее время прорабатывается правоприменительный механизм реализации этих норм. В частности, уточняется перечень должностных лиц и органов, уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях за данные нарушения», — говорится в сообщении думы.

Константин Соловьев