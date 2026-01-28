«ГУК-Краснодар» и регоператор заплатят за неправомерное размещение площадки ТКО

Индивидуальный предприниматель Андрей Бабаянц выиграл иск о взыскании неосновательного обогащения в размере 826 тыс. руб. с ООО «ГУК-Краснодар» и АО «Мусороуборочная компания». Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным истца, ответчики без его согласия установили на принадлежащем ему земельном участке по улице Селезнева в Краснодаре мусорные контейнеры, что привело к замусориванию территории и появлению грызунов. Ответчики утверждали, что площадка для сбора ТКО была установлена без их участия.

В качестве доказательств господин Бабаянц предоставил экспертные заключения, которые оценили площадь, необходимую для размещения контейнерной площадки, величину убытков и упущенной выгоды за период с 17 апреля 2020 года по 17 апреля 2023 года.

Суд установил, что договор аренды земельного участка между истцом и ответчиками не заключался и согласие на размещение контейнерной площадки не предоставлялось. Спорная площадка использовалась для обслуживания многоквартирного дома, находящегося в управлении ООО «ГУК-Краснодар». Контейнеры предоставлялись и вывозились АО «Мусороуборочная компания», которое является региональным оператором по обращению с ТКО.

Суд взыскал солидарно с ООО «ГУК-Краснодар» и АО «Мусороуборочная компания» 826 тыс. руб. за бездоговорное пользование земельным участком для размещения мусорной контейнерной площадки.

Наталья Решетняк