Минприроды Кубани подтвердило появление волчьей стаи в заповеднике «Утриш»

Министерство природных ресурсов и экологии Краснодарского края подтвердило наличие волчьей стаи на территории государственного природного заповедника «Утриш». Поводом для заявления ведомства послужили сообщения в соцсетях от жителей Новороссийска и Анапы, которые на протяжении двух недель пишут о появлении хищников в лесных массивах, сообщает новостной портал «Город».

Фото: ГБУ «Краснодаркрайохота»

Как пояснили в минприроды Кубани, волчья стая действительно обитает в границах заповедника, основной задачей которого является сохранение биологического разнообразия и поддержание природных комплексов в естественном состоянии. Ведомство отмечает, что волки могут эпизодически заходить вблизи населенных пунктов в поисках легкодоступных кормов.

Речь, в частности, идет о несанкционированных свалках, безнадзорных домашних и сельскохозяйственных животных. При этом случаев нападения волков на человека в регионе в последние годы не фиксировалось, однако жителям рекомендуется соблюдать осторожность при посещении лесных территорий.

По данным государственного мониторинга численности охотничьих ресурсов за 2025 год, численность волков в Краснодарском крае составляет немногим более 1 тыс. особей. Источник уточняет, что ежегодно в рамках любительской и спортивной охоты в регионе добывается около 200 волков.

Власти также напоминают, что подобные информационные поводы ранее уже возникали в Новороссийске, в том числе слухи о появлении медведей в горных районах. В ряде случаев такие сообщения использовались для ограничения посещения лесов в периоды повышенной природной опасности — снегопадов, паводков и пожароопасного сезона.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что летом 2025 года Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура провела совместную проверку в ФГБУ «Государственный природный заповедник "Утриш"». По итогам мониторинга были выявлены нарушения. Надзорные мероприятия показали несоблюдение требований пожарной безопасности и режима охраны особо охраняемой природной территории.

Никита Бесстужев