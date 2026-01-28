На Ставрополье кассира осудили на пять лет за мошенничество на 5,6 млн рублей

Ставропольский краевой суд увеличил срок лишения свободы кассиру-контролеру с двух до пяти лет лишения свободы за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Предгорный районный суд первоначально приговорил работника рынка к двум годам заключения в исправительной колонии общего режима. Следствие установило, что в 2023 году мужчина предложил торгующим на рынке индивидуальным предпринимателям за денежное вознаграждение предоставить новые торговые места после строительства помещений на территории. При этом он не имел намерения и возможности исполнить обещания. Таким образом, 32 предпринимателя перечислили фигуранту около 5,6 млн руб.

Гособвинитель подал апелляционное представление. Вышестоящий суд согласился с позицией прокуратуры о незаконности решения и ужесточил наказание до пяти лет лишения свободы с дополнительным штрафом 500 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу.

Константин Соловьев