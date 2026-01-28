Ограничения на полеты сняты в аэропорту Краснодара
В аэропорту Краснодара сняли введенные ранее ограничения на полеты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Краснодара около 09:47 мск. Это было необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.
Кроме того, ограничения на полеты сняли в аэропорту Сочи.
«Ъ-Кубань» писал, что, по данным Минобороны РФ, в период с 07:00 до 09:00 дежурными средствами ПВО над Краснодарским краем ликвидировали один БПЛА. В течение прошедшей ночи сбили 24 беспилотника.