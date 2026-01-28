В Сочи осудили дроппера за мошенничество на 2,9 млн рублей

Центральный районный суд Сочи приговорил Алану Маргиеву к четырем годам условного заключения за участие в мошеннических схемах на общую сумму 2,88 млн руб. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Согласно материалам дела, в мае 2024 года жительница Сочи согласилась оформить банковскую карту на свое имя для последующего перевода средств неустановленным лицам. Реквизиты счета она передала неизвестным.

23 мая того же года на карту Маргиевой поступили 100 тыс. руб. от обманутого мошенниками человека. Деньги она перечислила на указанные ей счета. 27 мая аналогичным образом были переведены еще 95 тыс. руб. и 85 тыс. руб. 19 сентября обвиняемая выступила в роли курьера. Она получила от потерпевшей 2,6 млн руб. наличными. Женщина передала деньги, полагая, что размещает их на защищенном счете, как убеждали ее мошенники.

В суде Алана Маргиева полностью признала вину. Она пояснила, что «была уверена в том, что общается с сотрудниками Следственного комитета, которые убедили ее в необходимости оказания им содействия».

Суд назначил подсудимой четыре года лишения свободы условно. При вынесении решения учитывались смягчающие обстоятельства: полное признание вины, явка с повинной, активное содействие следствию и возмещение ущерба потерпевшим. Приговор пока не вступил в законную силу.

Алина Зорина