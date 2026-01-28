Жительницу Ставрополья подозревают в мошенничестве при получении пособий

Жительницу села Каясула в Нефтекумском округе подозревают в мошенничестве (ст. 159.2 УК РФ) при оформлении детских пособий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в январе 2024 года подозреваемая подала заявление на назначение ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием детей до 17 лет. При этом 47-летняя женщина указала недостоверные сведения о пребывании в Ханты-Мансийском автономном округе, где выплаты выше из-за климатических условий по сравнению со Ставропольским краем.

Таким образом, с января 2024 года по январь 2025 года фигурантка незаконно получила пособия на двоих детей на сумму более 491 тыс. руб. Полученными средствами женщина распорядилась по собственному усмотрению.

«Следователем СК России по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление имеющихся доказательств. Также принимаются меры к возмещению причиненного преступлением ущерба», — говорится в сообщении СК.

Константин Соловьев