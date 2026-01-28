Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Требования к сносу самостроев при КРТ внесут в правила застройки в Сочи

Сочи планирует включить в правила землепользования и застройки требование о сносе самовольных построек на участках комплексного развития территорий. Обязанность по демонтажу таких объектов будет возложена на инвесторов проектов КРТ, сообщают «Ведомости Юг».

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

Власти планируют, что нововведения позволят привлечь бизнес к устранению объектов самовольного строительства при возведении новых зданий на территории города. Новые правила землепользования и застройки находятся на стадии согласования. Их окончательное утверждение запланировано на 2026 год.

Алина Зорина

Новости компаний Все