Требования к сносу самостроев при КРТ внесут в правила застройки в Сочи

Сочи планирует включить в правила землепользования и застройки требование о сносе самовольных построек на участках комплексного развития территорий. Обязанность по демонтажу таких объектов будет возложена на инвесторов проектов КРТ, сообщают «Ведомости Юг».

Власти планируют, что нововведения позволят привлечь бизнес к устранению объектов самовольного строительства при возведении новых зданий на территории города. Новые правила землепользования и застройки находятся на стадии согласования. Их окончательное утверждение запланировано на 2026 год.

Алина Зорина