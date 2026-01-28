Следующие в Кисловодск из Крыма поезда задерживаются на пять часов
Из-за остановки движения на Крымском мосту до пяти с половиной часов задерживаются поезда, следующий в Кисловодск из Симферополя и обратно. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
От графика отстают поезда №327 Симферополь – Кисловодск и №328 Кисловодск – Симферополь.
Как отметили в пресс-службе, пассажирам, чьи поезда задерживаются более чем на четыре часа, предоставляется питание и бутилированная вода.