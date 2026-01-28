В Ессентуках строительную компанию оштрафовали за подкуп инспекции

В Ессентуках строительную компанию оштрафовали строительную на 1,3 млн руб. за передачу взятки инспектору госстройнадзора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Правоохранители установили, что представители застройщика передали чиновнику 460 тыс. руб., чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение проверок и избежать наказания при нарушениях проектной документации многоквартирных домов.

По постановлению прокуратуры юридическое лицо привлекли к административной ответственности по статье ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Уголовное дело, возбужденное в отношении получившего взятку сотрудника надзора, находится в производстве следователей. Взяткодатели ранее были осуждены Ессентукским городским судом.

Константин Соловьев