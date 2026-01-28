Жителя Туапсе осудили на семь лет за убийство знакомой

Суд приговорил жителя Туапсе к семи годам и девяти месяцам лишения свободы за избиение знакомой, которое привело к ее смерти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Фигурант будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

По данным следствия, в сентябре 2025 года осужденный в состоянии опьянения во время бытовой ссоры избил 41-летнюю знакомую. Он многократно ударил женщину руками и ногами по голове и груди. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Доказательства по делу собрал следственный отдел по городу Туапсе Следственного комитета по Краснодарскому краю. Суд признал материалы достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Никита Бесстужев