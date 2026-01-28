Жителя Туапсе осудили на семь лет за убийство знакомой
Суд приговорил жителя Туапсе к семи годам и девяти месяцам лишения свободы за избиение знакомой, которое привело к ее смерти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Фигурант будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
По данным следствия, в сентябре 2025 года осужденный в состоянии опьянения во время бытовой ссоры избил 41-летнюю знакомую. Он многократно ударил женщину руками и ногами по голове и груди. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Доказательства по делу собрал следственный отдел по городу Туапсе Следственного комитета по Краснодарскому краю. Суд признал материалы достаточными для вынесения обвинительного приговора.