Ставрополь занял 11 место в рейтинге прозрачности закупок

Аналитический центр «Национального рейтинга прозрачности закупок» (НРПЗ) поставил Ставрополь на 11-е место среди 87 крупнейших муниципальных заказчиков России по итогам 2025 года. Город набрал 5850 баллов и в тринадцатый раз получил сертификат высшей оценки «Гарантированная прозрачность».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Эксперты центра изучили 3,2 млн закупочных процедур на сумму 15,8 трлн руб. за период с июля 2024 по июнь 2025 года. Они оценили уровень конкуренции, экономическую эффективность и открытость процедур в Единой информационной системе (ЕИС). Ставрополь опередил Калининград (5800 баллов), Липецк (5764) и Пермь (5733), но уступил лидерам — Сургуту (6303 балла), Южно-Сахалинску (6206) и Краснодару (6147).

Глава Ставрополя Иван Ульянченко утверждает, что городская мэрия характеризуется четкой работой заказчиков и строгим соблюдением 44-ФЗ. Команда фокусируется на своевременном использовании бюджетных и внебюджетных средств, чтобы улучшать условия жизни жителей и гостей. «Мы создаем комфортную среду через эффективные закупки», — отметил он в комментарии для СМИ.

Среди регионов топ-8 с «Гарантированной прозрачностью» заняли Москва (6335 баллов), ХМАО-Югра (6217), Тамбовская (6181), Саратовская (6125), Чувашия (6081), Тюменская (5992), ЯНАО (5975) и Смоленская (5897) области. Ставропольский край в региональном сегменте получил «Базовую» оценку (4347 баллов) и 74-е место.

Проект НРПЗ работает с 2006 года как независимый центр экономического и правового анализа госзакупок. Ежегодно он мониторит рынок объемом свыше 25,5 трлн руб. и более 4,5 млн процедур, чтобы стимулировать конкуренцию и доверие к торгам. В 2025 году лидерами среди федеральных заказчиков стали Минэнерго (3553 балла), Росмолодежь (3544) и Роструд (3422).

Презентация результатов прошла в Торгово-промышленной палате РФ в Москве. В 2025 году национальный режим закупок охватил 1,32 трлн руб. (19% объема), поднял среднюю конкуренцию до 2,35 заявок на процедуру и дисконт до 12,51%.

Станислав Маслаков