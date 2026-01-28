Новороссийцев предупредили о возможных заторах на улице Шоссейной

На улице Шоссейной в Южном районе Новороссийска существует вероятность формирования пробок. Участок дороги оградили в связи с работами по бетонированию, сообщил заместитель главы города Александр Гавриков.

Специалисты провели бетонирование просадки дорожного полотна на улице Шоссейной. По словам Александра Гаврикова, асфальтирование участка будут выполнять после набора прочности бетона.

«В связи с ограждением места проведения работ, возможно формирование заторов»,— оповестил замглавы Новороссийска.

Водителей призвали учесть информацию при планировании поездок.

София Моисеенко