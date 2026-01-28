Новороссийцев предупредили о возможных заторах на улице Шоссейной
На улице Шоссейной в Южном районе Новороссийска существует вероятность формирования пробок. Участок дороги оградили в связи с работами по бетонированию, сообщил заместитель главы города Александр Гавриков.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Специалисты провели бетонирование просадки дорожного полотна на улице Шоссейной. По словам Александра Гаврикова, асфальтирование участка будут выполнять после набора прочности бетона.
«В связи с ограждением места проведения работ, возможно формирование заторов»,— оповестил замглавы Новороссийска.
Водителей призвали учесть информацию при планировании поездок.