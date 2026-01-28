Ставропольский край вышел на рынки Либерии, Танзании и Бенина

Предприятия Ставропольского края в 2025 году впервые вышли на рынки Либерии, Танзании и Бенина, начав поставки бутилированной минеральной воды и мяса птицы, сообщает пресс-служба регионального минэка. Министр экономического развития региона Антон Доронин подчеркнул высокий спрос на ставропольскую продукцию в Африке, где рынок бутилированной воды достигает $15 млрд, а дефицит качественной питьевой воды создает идеальные условия для экспансии.

Антон Доронин отметил стратегическую роль минеральной воды в укреплении партнерства с африканскими странами. Регион использует логистические хабы в Танзании и Кении для доступа к рынкам Центральной и Восточной Африки. Ставрополье занимает 7% общероссийского экспорта минеральной воды и более 6% по мясу птицы. В 2025 году агропромышленный комплекс края заработал на зарубежных поставках $315 млн, что отражает рекордные урожаи зерна и рост производства овощей открытого грунта за два-три года.

География экспорта расширилась до 83 стран против 70 в 2024 году. Лидеры-импортеры — Саудовская Аравия, Китай, Азербайджан и Грузия. В Либерию ушли партии мяса птицы, в Бенин — пробная поставка муки в 28 тонн на $9 тыс. Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и нацпроект «Международная кооперация и экспорт» помогают компаниям осваивать новые направления.

В январе 2026 года Антон Доронин подтвердил планы по наращиванию объемов в Африку, включая зерновые и подсолнечное масло для Северной Африки. Экспорт минеральной воды вырос на 17,4 млн руб. по контрактам с малым и средним бизнесом. Эксперты подчеркивают своевременный вход на континент благодаря качеству продукции и господдержке, включая субсидии от нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Губернатор Владимир Владимиров поручил распределить средства для 100+ производителей, наладивших импортозамещение.

Станислав Маслаков