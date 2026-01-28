На Кубани объявлена беспилотная опасность

На территории Краснодарского края объявлена беспилотная опасность. Жители региона получили уведомления от РСЧС.

Сейчас в крае существует угроза падения беспилотников. При их обнаружении необходимо звонить по номеру 112.

Жителям, находящимся в зданиях, следует отойти от окон и укрыться в помещении без остекления — в ванной, коридоре, кладовой. В случае если сигнал тревоги застал на улице, необходимо перейти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.

Ранее Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика. Кроме того, по данным Минобороны РФ, в период с 07:00 до 09:00 дежурными средствами ПВО над Краснодарским краем ликвидировали один БПЛА. В течение прошедшей ночи сбили 24 беспилотника.

Алина Зорина