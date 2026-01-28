Полиция проверяет информацию о массовом убийстве собак в Новороссийске

Полиция Новороссийска начала проверку по сообщениям в интернете о незаконном отстреле более 30 собак в городе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники полиции города инициировали проверку после распространения в соцсетях публикации очевидцев о жестоком обращении с животными. В материале говорится о гибели свыше 30 собак. Сотрудники полиции намерены установить достоверность распространяемой информации и принять процессуальное решение по итогам проверки.

В ведомстве отметили, что официальных заявлений от граждан по данному инциденту в дежурную часть не поступало.

Алина Зорина