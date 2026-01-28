Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Полиция проверяет информацию об отстреле более 30 собак в Новороссийске

Полицейские Новороссийска проверят сведения о жестоком обращении с животными в Новороссийске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту информации, ранее размещенной в социальных сетях. Очевидцы заявляли о якобы незаконном отстреле более 30 собак.

УМВД России по Новороссийску установит достоверность опубликованных сведений, после чего примет процессуальное решение. Обращений в полицию Новороссийска по факту убийства животных не поступало, что подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД Кубани.

София Моисеенко

