В аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика ввели ограничения на полеты

Ограничения на полеты ввели в аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ограничения введены на прием и выпуск самолетов. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

UPD: В 10:31 мск в аэропорту Сочи сняли ограничения. Около 11:35 мск ограничения сняли в аэропорту Краснодара.

Ранее Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропорту Краснодара, которые были введены около 01:52 мск. Кроме того, по данным Минобороны РФ, в период с 07:00 до 09:00 дежурными средствами ПВО над Краснодарским краем ликвидировали один БПЛА. В течение прошедшей ночи сбили 24 беспилотника. Также сообщалось, что на территории Северского района в результате атаки беспилотных летательных аппаратов были повреждены четыре частных дома. Пострадавших и погибших нет.

Алина Зорина