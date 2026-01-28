В аэропорту Геленджика ввели ограничения на полеты

Утром 28 января в аэропортах Геленджика и Сочи объявили временные ограничения на осуществление полетов. Об этом заявили в Росавиации.

Ограничения на прием и выпуск судов ввели в связи с требованиями безопасности. Воздушную гавань Геленджика закрывали для полетов и вечером 27 января во время объявления угрозы по БПЛА. Режим ограничений был снят в 07:58 часов 28 января, после чего работу аэропорта снова приостановили.

София Моисеенко