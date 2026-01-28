Над Кубанью сбили один БПЛА

Над территорией Краснодарского края утром 28 января уничтожили один беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа ликвидировали в период с 07:00 до 09:00 дежурными средствами ПВО. Еще два беспилотника сбили над территорией Астраханской области.

«Ъ-Кубань» писал, что 24 беспилотника ликвидировали над территорией Краснодарского края в течение прошедшей ночи. Кроме того, в течение прошедшей ночи на территории Северского района в результате атаки беспилотных летательных аппаратов были повреждены четыре частных дома. Пострадавших и погибших нет.

Алина Зорина