В городских агломерациях Адыгеи за 2025 год обновили 11 участков дорог

В Республике Адыгея в 2025 году в городских агломерациях Майкопа и Яблоновского привели в нормативное состояние 11 участков автомобильных дорог общей протяженностью более 6 км. Работы велись в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минстрое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи Фото: Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи

В Майкопе за год отремонтировали семь участков улично-дорожной сети протяженностью свыше 3 км, включая улицы 2-я Крестьянская, Юбилейная, Гагарина, Привокзальная, Свободы и Луговая. Также выполнен ремонт подъездной дороги и обустроена парковка к Центру культурного развития в хуторе Гавердовский.

Кроме того, в рамках плановых мероприятий 2026 года в Майкопе заранее обновили покрытие на улице Гоголя протяженностью 900 м. Как уточнили в минстрое, это позволило снизить транспортную нагрузку и повысить пропускную способность участка.

В Яблоновском реконструировали четыре участка дорог общей протяженностью более 3 км — на улицах Свободы, Юбилейной, Совхозной и Калинина. Работы выполнялись комплексно с элементами благоустройства.

На всех объектах установили светодиодное освещение, смонтировали ливнеотвод, уложили бортовые камни и обустроили тротуары с обеих сторон проезжей части. Завершающими этапами стали укладка асфальтобетона, нанесение разметки и установка дорожных знаков.

Как писал «Ъ-Кубань», всего в Адыгее в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году отремонтировали свыше 78 км региональных и муниципальных автодорог. Приоритетным направлением стало восстановление путей к детским садам, школам и вузам.

Нурий Бзасежев