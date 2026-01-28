В сторону Крыма и из него задерживаются 12 пассажирских поездов

12 пассажирских поездов, следующих в Республику Крым и из нее, задерживаются из-за приостановки движения по Крымскому мосту. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Начиная с 00:12 мск на время от полутора до пяти с половиной часов задержаны семь пассажирских поездов. Все они следуют в Симферополь и Севастополь из Санкт-Петербурга, Кисловодска, Москвы, Адлера и Тюмени. Еще опаздывают пять пассажирских поездов, следующих со стороны Крымского полуострова в Москву, Кисловодск и Санкт-Петербург.

«Пассажиры поездов, задерживающихся на время более 4 часов, будут обеспечены бутилированной водой и питанием», — отметили в пресс-службе СКЖД.

«Ъ-Кубань» писал, что атаку ВСУ на Севастополь отражают военные, работает ПВО. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев, по предварительным данным, над акваторией Черного моря рядом с городом были сбиты две воздушные цели.

Алина Зорина