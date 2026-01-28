На Ставрополье пройдут плановые учения Минобороны с использованием оружия
Плановые учения сил Министерства обороны РФ пройдут 28–29 января в окрестностях Невинномысска. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
«Будет применяться стрелковое оружие, возможно использование беспилотников»,— отметил глава региона.
Господин Владимиров попросил всех сохранять спокойствие и подчеркнул, что все мероприятия — учебные, они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
Кроме этого, губернатор призвал пользоваться официальными источниками информации и не распространять непроверенные сообщения.