На Ставрополье пройдут плановые учения Минобороны с использованием оружия

Плановые учения сил Министерства обороны РФ пройдут 28–29 января в окрестностях Невинномысска. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Будет применяться стрелковое оружие, возможно использование беспилотников»,— отметил глава региона.

Господин Владимиров попросил всех сохранять спокойствие и подчеркнул, что все мероприятия — учебные, они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.

Кроме этого, губернатор призвал пользоваться официальными источниками информации и не распространять непроверенные сообщения.

Наталья Белоштейн