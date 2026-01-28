Морозная и облачная погода со снегом сохранится в Петербурге 28 января
Погоду в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 28 января определит гребень скандинавского антициклона. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, небо останется затянутым плотными облаками, возможен небольшой снег.
Температура воздуха продолжит оставаться значительно ниже климатической нормы. Столбики термометров покажут от -8 до -10 градусов. Ветер с северо-востока будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 762 мм рт. ст., что выше нормы.