Военные отражают атаку ВСУ на Севастополь

Атаку ВСУ на Севастополь отражают военные, работает ПВО. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев, по предварительным данным, над акваторией Черного моря рядом с городом были сбиты две воздушные цели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — отметил губернатор.

Согласно информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали. Воздушная тревога была объявлена в 07:57 мск.

По данным Минобороны РФ, этой ночью 23 беспилотника ликвидировали над территорией Республики Крым, еще шесть уничтожили над акваторией Черного моря, а над акваторией Азовского моря сбили три БПЛА.

Алина Зорина