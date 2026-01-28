Ограничения на полеты сняты в аэропорту Краснодара

В аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Фото: Маргарита Синкевич

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Краснодара около 01:52 мск. Это было необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

По данным Минобороны, 24 беспилотника ликвидировали над территорией Краснодарского края в течение прошедшей ночи. 23 беспилотника сбили над территорией Республики Крым, еще шесть уничтожили над акваторией Черного моря, а над акваторией Азовского моря — три БПЛА.

Алина Зорина