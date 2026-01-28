Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Дону на 32% снизилось число ДТП в новогодние каникулы

С 1 по 11 января 2026 года в Ростовской области было зафиксировано 42 дорожно-транспортных происшествия, что на 32,3% меньше, чем в аналогичный период прошлого года (62 ДТП). Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Кроме этого, в новогодние каникулы на 27% уменьшилось число фактов управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и на 67% — в состоянии наркотического опьянения.

В праздники на дорогах региона погибли 14 человек (в 2025 году — 8 человек), пострадали 52 человека (в 2025 году — 77 человек).

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что во время новогодних каникул в Ростовской области более чем вдвое сократилось количество преступлений. С 1 по 11 января 2026 года в регионе зарегистрировали 472 преступления. В это же время в 2025 году зафиксировали более 1,1 тыс. правонарушений.

Наталья Белоштейн

