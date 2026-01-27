На Ставрополье фонд микрофинансирования выдал предприятиям 90 млн рублей

В Ставропольском крае фонд микрофинансирования увеличил долю предприятий в кредитном портфеле более чем в два раза, до 24%. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин в своем Telegram-канале.

По данным чиновника, за 2025 год по программе «Промышленник» выдали 26 микрозаймов на общую сумму свыше 90 млн руб. Условия программы предусматривают льготную ставку 1%, увеличенный период погашения и максимальную сумму займа до 5 млн руб.

Наибольшую активность проявили предприятия швейной отрасли, которые составили 36% от общего числа заемщиков. На втором месте разместились полиграфические компании и мебельные производства — по 16% каждая. Строительную продукцию, металлоконструкции и хлебобулочные изделия выпускают по 8% получателей займов. Производители напитков и мясной продукции представлены по 4%.

Константин Соловьев