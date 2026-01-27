Главные новости за 27 января. Кавказ

Базовые объекты Каспийского прибрежного кластера сдадут в 2027 году. Подрядчики на курорте в Дагестане готовятся к стройке: проводят геодезические изыскания, разрабатывают рабочую документацию и закупают материалы.

Республики СКФО лидируют в стране по просроченной ипотеке. В Ингушетии доля просроченных кредитов достигла 10,8% от общего объема выданной ипотеки, в Дагестане — 4,5%. Эксперты связывают это с высоким ростом просрочек в 2025 году из-за удорожания кредитов.

На Ставрополье четверть семян яровых поражена альтернариозом и плесенью. Аграрии региона активно готовятся к весеннему севу 2026 года и проверяют семена яровых культур на инфекции.

Министерство природных ресурсов Ставропольского края выдало свидетельства двум предприятиям об открытии месторождений общераспространенных полезных ископаемых в Предгорном и Кочубеевском округах.

Жительница Пятигорска арестована по подозрению в финансировании международной террористической организации — с 2016 по 2018 год она переводила деньги участникам запрещенной группировки.