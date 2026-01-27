Гражданин Сербии подал иск к Новороссийскому порту на 4,7 млн рублей

Арбитражный суд Краснодарского края привлек Южную транспортную прокуратуру к делу гражданина Сербии Романа Минарика, который требует от ПАО «Новороссийского морского торгового порта» выплаты дивидендов на сумму 4,7 млн руб. Истец также просит взыскать проценты в размере 253,5 тыс. руб. на дату подачи заявления, сообщает «РИА Новости».

К спору подключили прокуратуру Краснодарского края, Минфин России, управление Росфинмониторинга по Южному федеральному округу, Национальный расчетный депозитарий и компанию Семпиола Инвест Лимитед. Конечным бенефициаром последней является сам Минарик.

Акции НМТП в интересах серба держит зарегистрированная на Кипре компания Семпиола Инвест Лимитед. Ценные бумаги хранятся на депозитарных счетах швейцарского банка Bank Vontobel AG.

Представитель истца сообщил, что Роман Минарик инвестирует в России около 20 лет. Ценные бумаги приобретались за счет операций на российском рынке. Компания Семпиола владела акциями предприятия и получала дивиденды с 2016 по 2021 годы. Господин Минарик родился в Праге, но чешского гражданства не имеет. В Сербии он проживает десять лет — с 2016 года.

Представители порта ранее заявляли о возможном наличии у Романа Минарика немецкого гражданства. Германия входит в список недружественных стран. В публикациях западных СМИ господина Минарика называют бенефициаром британской компании Kor Field.

Следующее заседание назначено на 2 марта. Ранее суд Санкт-Петербурга вернул Роману Минарику иск к Газпрому на 89,5 млн руб. Всего серб инициировал более десяти разбирательств, включая требования к Интер РАО ЕЭС в Москве на 19,4 млн руб. и к «Россети Центр и Приволжье» в Нижегородской области на 14,3 млн руб.

После начала специальной военной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заблокировали почти половину золотовалютных резервов России на сумму около 300 млрд евро. В ответ РФ ввела контрмеры — активы и доходы инвесторов из недружественных стран зачисляются на специальные счета типа С. Их вывод возможен только по решению правительственной комиссии.

Никита Бесстужев