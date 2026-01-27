Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Кубани создадут рейтинг для глав муниципалитетов по показателям рождаемости

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать рейтинг эффективности глав муниципальных образований по показателям рождаемости. Исполнением поручения займется региональное министерство труда и социального развития, сообщила пресс-служба администрации Кубани.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Это напрямую влияет на выполнение показателя на краевом и федеральном уровнях. Никто не знает запрос населения лучше, чем глава, который может внедрять в том числе и нефинансовые меры поддержки, принцип семейноцентричности, а также широко использовать информационную повестку»,— отметил министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша.

В регионе уже действуют свыше 20 мер поддержки для семей с детьми. С 1 января 2026 года проиндексировали и расширили выплату регионального материнского капитала — теперь мера полагается не только на третьего, но и на всех последующих детей.

Кроме того, в детских садах создают ясельные группы, а в вузах открывают детские комнаты. В Краснодаре функционирует семейный МФЦ для получения комплексной помощи, летом появится еще один такой центр. Работодателям рекомендовано расширять меры социальной поддержки для сотрудников с детьми.

Как сообщал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае за последние 10 лет число абортов сократилось на 54%.

Никита Бесстужев

