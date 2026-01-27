На будущей дороге к Махачкалинскому порту возводят подпорные стены

Инспекция проверила строительство подъездной автомобильной дороги к Махачкалинскому морскому торговому порту, ведущей от федеральной автодороги Р-215 «Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала». Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана.

Фото: Пресс-служба правительства Республики Дагестан

На участках объекта возводят подпорные стены. Отмечается, что уже завершены работы по разработке грунта под котлован, устройству подбетонки, монолитной плиты основания и строительству тела подпорной стены и укладки бетона.

Комиссия определила, что строительно-монтажные работы ведутся согласно установленным срокам, отклонений от графика не зафиксировано. Активно продолжается возведение путепроводов, сооружение подпорных стен, прокладка водоотводов, а также переустройство линий электропередач и газопровода. Ведется строительство опор надземного пешеходного перехода.

Константин Соловьев