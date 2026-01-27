Ветеранам Великой Отечественной войны присвоили звание «Почетный гражданин Новороссийска»

В Год единства народов России звание «Почетный гражданин города-героя Новороссийска» присвоено ветеранам Великой Отечественной войны Нерсесу Оганесовичу Симоняну и Розалии Сергеевне Абгарян. Об этом сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / kravchenko_glava_nvrsk Фото: t.me / kravchenko_glava_nvrsk

Нерсес Симонян, краснофлотец, участвовал в боях за освобождение Новороссийска, Керчи и Севастополя, а Розали Абгарян работала связистом-радистом 88-го полка связи. Оба ветерана проживают в Республике Армения, однако их имена являются частью героической истории города.

Присвоение почетного звания отмечает вклад в защиту Родины и сохранение исторических и культурных ценностей, символизируя единство народов России.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что три улицы в селе Мысхако получили названия в честь известных жителей Новороссийска. Одну из улиц назвали в честь создателя и руководителя Поста №1 Виталия Лесика.

Никита Бесстужев