Главные новости за 27 января: Новороссийск

В предгорной части Новороссийска ожидается сильный гололед. Жителей призывают соблюдать меры безопасности и следить за сообщениями в СМИ.

Коммунальные службы Новороссийска запланировали уборку песка и наведение санитарного порядка на улицах города.

В 2026 году ГК «Дело» планирует перевалить 5,5 млн т удобрений, этот показатель на 25% больше, чем был в прошлом году. Как сообщил основатель группы компаний Сергей Шишкарев в интервью «России-24», с 2020 года компания нарастила объем перевалки в десять раз.

«Трансмашхолдинг» (ТМХ) намерен передать основателю группы компаний «Дело» Сергею Шишкареву 1% в управляющей компании холдинга после получения согласия ФАС, что увеличит его долю до контрольных 51%.

На должность мэра Анапы рассмотрят трех кандидатов. Всего на участие в конкурсе подали свои заявки 18 человек.

На осуществление деятельности по отлову и содержанию бродячих животных в 2026 году в Анапе выделили финансирование в размере 9 млн руб.