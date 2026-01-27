Бренд Solid Simple был создан в 2020 году в Москве Анастасией Скоробогатой. В ассортименте — диффузоры для дома, арома-роллеры, твёрдые парфюмы, текстильные спреи, свечи ручной работы. Косметика и парфюмерные композиции состоят из натуральных компонентов: эфирных масел, абсолютов с максимально природным звучанием. В производстве, которое сосредоточено в Москве, поддерживается принцип сохранения процесса ручной работы.

