В Майкопском районе Адыгеи в 2025 году отремонтировали более 14 км региональных автодорог

В Майкопском районе Адыгеи в 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» привели в нормативное состояние пять объектов региональной дорожной сети общей протяженностью более 14 км. На реализацию работ направили 295,5 млн руб., сообщили «Ъ-Кубань» в республиканском министерстве строительства.

Ремонт затронул ключевые направления, имеющие социальное значение для жителей района. В нормативное состояние приведены: подъездная дорога к станице Кужорской, участок Тульский—Садовый, подъезд к хутору Ткачеву, автодорога Абадзехская—Новосвободная, а также дорога Краснооктябрьский—Курджипская—Дагестанская.

Одним из наиболее значимых объектов стал участок дороги Краснооктябрьский—Курджипская—Дагестанская протяженностью почти 6 км. Трасса проходит вблизи Образовательного центра №2 в поселке Краснооктябрьский, поэтому при выполнении работ особое внимание уделили безопасности дорожного движения, прежде всего — безопасности детей.

Помимо обновления дорожного покрытия, на участке оборудовали пешеходный переход, установили светофорный объект и муляжи детей для привлечения внимания водителей, обустроили искусственные неровности и смонтировали ограждения, ограничивающие выход пешеходов на проезжую часть в неустановленных местах.

«Реализованные решения позволили не только улучшить транспортную доступность населенных пунктов, но и значительно повысить уровень безопасности на одном из наиболее загруженных участков дороги, прилегающем к образовательному учреждению»,— отметил начальник отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений регионального «Автодора» Дмитрий Бороненко.

В целом в 2025 году в Республике Адыгея дорожные организации привели в нормативное состояние 27 объектов регионального значения общей протяженностью более 74 км. Работы выполнялись с применением современных технологий и материалов, что обеспечивает долговечность покрытия и повышение комфорта для участников дорожного движения.

Сейчас ведется подготовка к дорожной кампании 2026 года: разрабатывается проектно-сметная документация и проводится контрактация объектов. Все мероприятия планируется реализовать с учетом потребностей жителей и в соответствии с требованиями безопасности.

Как писал «Ъ-Кубань», всего в Адыгее в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году отремонтировали свыше 78 км региональных и муниципальных автодорог. Приоритетным направлением стало восстановление путей к детским садам, школам и вузам.

Нурий Бзасежев