В КБР в 2025 году провели экспертизу 897 нормативных актов

В Кабардино-Балкарии в 2025 году провели 897 экспертиз нормативных правовых актов. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики по итогам встречи главы региона Казбека Кокова с руководителем управления министерства юстиции РФ по КБР Жантемиром Кужоновым.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как следует из сообщения, к концу 2025 года в КБР зарегистрировали 948 некоммерческих организаций. Профессиональную деятельность осуществляют 342 адвоката и 62 частнопрактикующих нотариуса.

Отдельное внимание в ходе встречи уделили вопросам предоставления бесплатной юридической помощи населению. Государственное юридическое бюро обработало более 1,2 тыс. обращений граждан в прошлом году. Кроме того, в регионе оказали более 1,2 тыс. правовых консультаций для участников спецоперации.

Константин Соловьев