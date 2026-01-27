В Дагестане бывший судебный пристав осужден за махинации с налогами
Бывший сотрудник отдела судебных приставов Карабудахкентского района осужден за должностные преступления. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Дагестана.
По информации ведомства, в 2021 году чиновник обнаружил исполнительные документы о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, пени, штрафов и процентов с трех коммерческих организаций на общую сумму более 23 млн руб.
Зная, что налоговые органы официально не передавали эти документы на исполнение и задолженность по ним уже погашена, он незаконно возбудил и завершил исполнительные производства.