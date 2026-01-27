На Ставрополье банковского менеджера осудили на 9,5 лет за хищения на 8 млн рублей
В Ставропольском крае 30-летняя жительница Петровского района приговорена к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы за мошенничество и кражу. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Суд признал ее виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). В период с июня 2021 года по май 2024 года обвиняемая работала менеджером крупного банка и использовала служебное положение для хищений.
Фигурантка убеждала клиентов оформлять потребительские займы и передавать полученные средства ей якобы для последующего возврата. При этом возвращать деньги она не планировала.
Кроме того, злоумышленница получала доступ к мобильным приложениям банка и данным карт пожилых клиентов, злоупотребляя их доверием. После этого она совершала хищения со счетов.
В результате преступлений пострадали шесть человек. Общий ущерб составил более 8 млн руб.
Суд назначил осужденной отбывание наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу.