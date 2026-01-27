В Новороссийске проведут уборку улиц от песка, оставшегося после гололеда

Коммунальные службы Новороссийска запланировали уборку песка и наведение санитарного порядка на улицах города. Об этом сообщил замглавы по ЖКХ Рафаэль Бегляров в своем Telegram-канале, делясь итогами рабочего обхода.

Заместитель мэра, курирующий сферу жилищно-коммунального хозяйства, провел обход от проспекта Ленина до Площади Героев по бульвару Черняховского и набережной. Он поручил подчиненным провести уборку песка, оставшегося после январских снегопадов в Новороссийске. Пескосоляной смесью обрабатывали улицы, дороги и тротуары в период гололеда.

Отдельное внимание Рафаэль Бегляров уделил состоянию набережной Новороссийска. По словам чиновника, по маршруту обхода были выделены места, где необходимо выполнить локальный ремонт плиточного покрытия. Господин Бегляров отметил, что управление ЖКХ города уже занимается заключением контракта для осуществления работ.

«Все необходимые указания даны. Работа по наведению порядка и благоустройству продолжается»,— подчеркнул Бегляров.

София Моисеенко