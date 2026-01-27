На Кубани в 3,5 раза вырос спрос на франшизы в аренде

По итогам 2025 года в Краснодаре наибольший рост спроса пришелся на франшизы в сфере аренды и строительства, следует из исследования аналитиков «Авито Бизнес 360» (имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»), изучивших динамику спроса и предложения в сегментах «Франшизы» и «Готовый бизнес».

За год интерес к арендным франшизам увеличился в 3,5 раза, к строительным — в 2,5 раза. В структуре спроса на франшизы лидирует торговля с долей 30%, за ней следуют сфера услуг (18%) и производство (13%). В пятерку также вошли общепит (9%) и аренда (8%). По объему предложения первенство также удерживает торговля (29%), далее идут услуги (25%) и общепит (17%), а на красоту и здоровье приходится 9%, на ИТ — 7%.

Сегмент готового бизнеса в целом в 2025 году сократился по спросу на 6%, что аналитики связывают с высокой ключевой ставкой и снижением инвестиционной активности предпринимателей. При этом отдельные направления показали уверенный рост: интерес к ИТ-бизнесу увеличился в 2,5 раза, к пунктам выдачи заказов — на 35%. По доле спроса лидируют торговля и ИТ — по 19% каждая, далее следуют общепит (18%), ПВЗ (16%) и бизнес в сфере красоты и здоровья (8%).

Предложение готового бизнеса наиболее заметно выросло в сегментах ПВЗ (+58%) и арендного бизнеса (+36%). По объему выставленных предложений лидируют торговля (28%), общепит (18%) и красота и здоровье (12%), в пятерку также вошли ПВЗ (10%) и предприятия сферы услуг (9%).

Вячеслав Рыжков