ГК «Дело» планирует нарастить перевалку удобрений до 5,5 млн тонн

В 2026 году ГК «Дело» планирует перевалить 5,5 млн т удобрений, этот показатель на 25% больше, чем был в прошлом году. Как сообщил основатель группы компаний Сергей Шишкарев в интервью «Россия-24», с 2020 года компания нарастила объем перевалки в десять раз.

Фото: Telegram-канал Сергея Шишкарева

«По 2025 году — это 4,4 млн т, а в наступившем году мы планируем перевалить 5,5 млн т. Будем продолжать наращивать наши усилия по перевалке удобрений, ведем активные переговоры с другими экспортерами»,— заявил Сергей Шишкарев.

Председатель совета директоров ГК «Дело» в интервью журналистам также сообщил, что уверен в возможности возобновления переговоров между «Росатомом» и «Трансмашхолдингом». Сделка о создании совместной компании сорвалась в ноябре 2025 года из-за разногласий в цене активов.

София Моисеенко