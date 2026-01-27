Благотворительный фонд «Точно Добро» стал тематическим партнером «Артека»

Благотворительный фонд «Точно Добро» подтвердил статус тематического партнера Международного детского центра «Артек» на 2026 год. В этом году организация продолжит реализацию на федеральной площадке профориентационной программы «Строители будущего».

Всего в 2026 году «Артек» представит 131 образовательную программу при поддержке 137 партнерских организаций. По словам директора МДЦ Константина Федоренко, сотрудничество с тематическими партнерами позволяет внедрять передовые практики, создавать дополнительные возможности для всестороннего развития детей.

Программа «Строители будущего» фонда «Точно Добро» направлена на раннюю профориентацию и поддержку талантливой молодежи в рамках национальных целей развития РФ. Ее ключевая задача — сформировать новое поколение мотивированных специалистов для строительной сферы. Программа рассчитана на подростков 12–16 лет и была запущена фондом в «Артеке» в 2025 году. В этом году ее реализация продолжится с учетом наработанного опыта и в новом масштабе. В рамках профильной смены 96 победителей конкурсного отбора смогут погрузиться в мир современных технологий и проектирования.

По словам директора фонда «Точно Добро» Марины Нудьги, в 2026 году благотворительная организация сосредоточится на формировании у подростков практических навыков проектирования и решения реальных задач, чтобы помочь им сделать осознанный и уверенный шаг в будущее.

Программа включает мотивационные встречи с лидерами строительной и смежных отраслей, практические мастер-классы от специалистов, работу с реальными бизнес-кейсами и креативное проектирование. Это формирует у подростков осознанный и ответственный подход к выбору будущей профессии. Конкурсный отбор участников программы стартует в марте.

Напомним, в 2025 году программа «Строители будущего» привлекла более 1000 заявок из 53 регионов России и четырех зарубежных стран. 85 победителей получили путевки в «Артек». Под руководством преподавателей Московского архитектурного института школьники разрабатывали концепции общественных пространств для реальных жилых комплексов.

