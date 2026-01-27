В Дагестане возбудили дело о вовлечении подростка в грабеж

В Махачкале возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который привлек подростка к ограблению пункта выдачи товаров на сумму свыше 170 тыс. руб. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления), а также п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в конце декабря 2025 года подозреваемый предложил подростку совершить кражу товаров. Мужчина спланировал интернет-заказ с последующим завладением продукцией под предлогом осмотра.

3 января 2026 года участники пришли в пункт выдачи заказов. Подросток предъявил сотруднику электронный код и получил для осмотра товары стоимостью более 170 тыс. руб. Создав видимость проверки продукции, злоумышленники забрали ее и скрылись.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств дела и сбора доказательств.

Валентина Любашенко