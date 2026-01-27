Кассация обязала кубанский суд принять иск прокурора в защиту обманутого старика

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции (4КСОЮ) отменил решения кубанских судов, отказывавшихся рассматривать иск прокурора в защиту пенсионера, пострадавшего от мошенников. Судебный акт опубликован в картотеке инстанции.

Районный прокурор подал в Павловский суд иск в защиту интересов пенсионера, который оказался жертвой мошенничества. От его имени и без его участия и ведома неизвестные дистанционно оформили кредитный договор с банком. Сейчас пенсионер является потерпевшим по уголовному делу. Но параллельно прокурор посчитал необходимым также помочь ему расторгнуть этот кредитный контракт.

Однако Павловский суд вернул прокурору иск на том основании, что тот не обосновал необходимость защиты интересов пожилого мужчины с помощью надзорного органа. В частности, суд посчитал, что представленные свидетельства пенсионера и справка о размере пенсии не говорят о том, что гражданин по состоянию здоровья, возрасту или иным уважительным причинам не может сам обратиться в суд. С этими выводами согласилась и краевая инстанция. Но прокурор края так не оставил это дело и пошел в кассацию.

4КСОЮ, рассматривая его жалобу, указал на неправильность такого подхода.

Кассация указала, что пенсионный возраст сам по себе, в совокупности с иными обстоятельствами, может рассматриваться как уважительная причина, затрудняющая самостоятельную защиту прав гражданина в сложном споре с кредитной организацией.

При этом коллегия сослалась на старые поручения президента (2020 года) об установлении дополнительных мер защиты пенсионеров и иных социально уязвимых категорий граждан от финансовых мошенничеств. По мнению судей 4КСОЮ, президентские поручения свидетельствуют об особом правовом статусе этих категорий.

4КСОЮ указал, что невысокий размер пенсии (23,8 тыс. руб.) ограничивает возможности юридически неграмотного потерпевшего по привлечению квалифицированного представителя для ведения дела в суде. В то же время банк является крупным профессиональным участником финансового рынка, обладающим штатом юристов. Тут очевиден дисбаланс в возможностях сторон по ведению спора, который нижестоящие суды не приняли во внимание.

«Суды, требуя от прокурора предоставления доказательств состояния здоровья (например, инвалидности), необоснованно сузили перечень "иных уважительных причин", указанных в статье 45 ГПК РФ. Отсутствие инвалидности не может однозначно свидетельствовать об отсутствии препятствий для самостоятельного обращения в суд. Суды не дали оценки всем представленным доказательствам в их совокупности (пенсионный возраст, низкий доход, факт мошенничества, профессиональный статус ответчика)»,— указала кассация.

В итоге решения нижестоящих судов о возврате искового заявлению прокурору были отменены, а дело с этими разъяснениями направлено на рассмотрение в Павловский районный суд.