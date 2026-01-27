В Дагестане планируют увеличить сбор зерна на 3 тысячи тонн в 2026 году

Обильные снегопады в Дагестане и большинстве регионов юга России существенно повысили запасы влаги на озимых полях, что создает предпосылки для получения хорошего урожая зерна. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики со ссылкой на мнение экспертов агропромышленного комплекса.

Снежный покров защищает растения от вымерзания, а при таянии будет способствовать успешному старту вегетации.

В 2026 году в Дагестане планируют собрать 220 тыс. тонн зерна — на 3 тыс. тонн больше уровня прошлого года. «Посевы находятся под снежным покровом высотой 3-5 см, что определяет их удовлетворительное состояние. Фаза кущения находится в пределах физиологической нормы»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко