Дороги Ставрополья очищают от снега 420 машин

Краевое министерство дорожного хозяйства и транспорта развернуло 420 единиц снегоуборочной техники на региональных дорогах Ставропольского края, сообщает пресс-служба ведомства. Дорожники задействовали бульдозеры, комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, тракторы, роторы и погрузчики, чтобы оперативно реагировать на непогоду. 500 специалистов работают круглосуточно в механизированных бригадах, очищая проезжую часть от снега, борются с гололедицей и убирают снежные навалы с обочин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Миндор Ставропольского края Фото: Миндор Ставропольского края

С начала зимы дорожные службы израсходовали свыше 5 тыс. тонн соли и около 40 тыс. тонн песка для обработки трасс. На гравийных и переходных участках техники проводит профилирование и уплотнение снежного покрова, что предотвращает заносы. Дорожники регулярно чистят автобусные остановки, павильоны, площадки отдыха, ограждения, тротуары и пешеходные дорожки, обеспечивая безопасность для жителей.

Приоритет отдают участкам с интенсивным движением и социально значимым направлениям. После очистки покрытие сразу обрабатывают противогололедными реагентами. Автоматизированные системы мониторят температуру воздуха, осадки и состояние полотна в реальном времени. Региональные дороги края протяженностью более 4,3 тыс. км требуют такого подхода, чтобы гарантировать бесперебойный и безопасный проезд в зимний период.

Заместитель министра Денис Янаков подчеркнул: автоматика и оперативная реакция позволяют поддерживать высокое качество зимнего содержания. Это особенно важно на фоне недавних снегопадов и гололеда, которые усложнили ситуацию на трассах. Похожие меры власти края применяли и ранее: еще осенью 2025 года подготовили 412 единиц спецтехники и запасли 50 тыс. тонн песка с реагентами, а позже докупили дополнительные 90 тыс. тонн смесей. В январе 2026-го губернатор Владимир Кондратьев поручил не допускать простоев машин — тогда на трассах трудились 34 автогрейдера, 202 КДМ, 89 тракторов и другая техника, израсходовав 1,3 тыс. тонн смесей.

Станислав Маслаков