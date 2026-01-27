Количество автосалонов в Краснодаре сократилось на 5,6%

По данным на январь 2026 года, в Краснодаре количество автомобильных салонов, специализирующихся на продаже легковых машин, сократилось на 5,6%. По данным исследования 2ГИС, в Москве количество точек также стало меньше на 4,9%.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сейчас на территории Краснодара насчитывается 354 автомобильных салона, всего в 16 крупнейших городах России их более 5,4 тыс. По данным 2ГИС, треть автосалонов в городах-миллионниках — это официальные дилерские центры. Доля дилеров в Краснодаре составляет 21%.

Согласно данным аналитиков, по состоянию на январь этого года количество автосалонов в крупных городах России увеличилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Рост обеспечен расширением региональных рынков — особенно в Сибири и на Урале. В топ городов — лидеров по приросту числа автосалонов вошли Красноярск (+17% за год), Новосибирск (+12%) и Челябинск (+11%), где активно развиваются площадки по реализации машин с пробегом, а также салоны, работающие с китайскими и корейскими брендами, поставками из-за рубежа.

Наибольшее количество автомобильных салонов сосредоточено в Москве — 1,4 тыс., Санкт-Петербурге — 668 и в Новосибирске — 369. Лидируют по доле официальных дилерских центров Санкт-Петербург (47%), Казань (45%) и Екатеринбург (44%). В Сибири дилеров меньше: в Новосибирске и Красноярске их доля около 20%.

Алина Зорина